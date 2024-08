Napoli-Bologna: designato l’arbitro Pairetto, scoppia la polemica. Ricordate cosa fece l’ultima volta?

L’arbitro Luca Pairetto designato per Napoli-Bologna, gara della seconda giornata del campionato di Serie A 2024/2025. I precedenti non sorridono alla squadra di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona, si prepara ad affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano in una sfida che si preannuncia scoppiettante.

La partita, in programma domenica alle 20:45, sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Dei Giudici e Yoshikawa, il quarto uomo Marinelli, al VAR Chiffi e all’AVAR Mazzoleni.

La designazione di Pairetto ha scatenato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, ricordando episodi controversi della scorsa stagione. In particolare, la partita dello scorso campionato Napoli-Bologna, terminata 0-2, dove l’arbitraggio di Pairetto fu definito “scandaloso”.

Napoli-Bologna, arbitra Pairetto: i precedenti

La designazione di Luca Pairetto come arbitro per la partita Napoli-Bologna ha scatenato non poche polemiche tra i tifosi azzurri e gli addetti ai lavori. Il fischietto piemontese, infatti, era già stato protagonista di episodi controversi la scorsa stagione:

Napoli – Bologna 0 – 2, Pairetto (Doveri). La sconfitta del Napoli non può e non deve oscurare l’ennesimo scandaloso arbitraggio di Pairetto che penalizza ancora il Napoli per la terza volta in solo 10 giornate di campionato. Nel campionato nel quale sono ammoniti i giocatori del Napoli per le botte prese e ripetutamente graziati gli avversari per le botte date non può ancora una volta passare in cavalleria l’arbitraggio di Napoli – Bologna.

Non solo è in discussione un rigore tutto da ripetere (come sia possibile che dalla sala VAR non abbiano rilevato l’irregolare posizione del portiere felsineo?) ma la gestione disciplinare che ha condizionato tutta la partita del Napoli.

Nella partita Napoli-Atalanta, terminata con la vittoria dei bergamaschi, Pairetto aveva convalidato due gol atalantini considerati irregolari da molti osservatori. In particolare, il contatto fisico di un giocatore atalantino su un difensore napoletano in occasione di una delle reti aveva suscitato diverse perplessità.

Anche in Cagliari-Napoli, Pairetto era finito nell’occhio del ciclone per alcune decisioni controverse a sfavore degli azzurri. Nonostante questi precedenti, il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di affidare nuovamente la direzione di una partita del Napoli all’arbitro piemontese.

La designazione di Pairetto vista come un “avvertimento”

La scelta di designare nuovamente Pairetto per una partita del Napoli, nonostante i precedenti scandalosi, è stata interpretata da alcuni come un “avvertimento” nei confronti del club azzurro e del suo presidente Aurelio De Laurentiis, considerato un “fortino” contro l’asse Milano-Torino.