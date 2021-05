Zilaini attacca Mazzoleni e difende Vigoritto e il Napoli. Lo sfogo del presidente del Benevento sta facendo discutere addetti ai lavori e tifosi. Mazzoleni ne combina una delle sue, favorisce per la seconda volta consecutiva il Cagliari e condanna il Benevento alla serie B.

Il giornalista del Fatto quotidiano Paolo Ziliani, sul suo profilo Twitter si schiera con Napoli e con il presidente Vigorito, nella battaglia contro Mazzoleni:

“Ci sono arbitraggi così vergognosi, tipo Ceccarini in Juve-Inter, da entrare direttamente nella leggenda (del calcio col verme). Quello di Mazzoleni in Juve-Napoli 4-2, Supercoppa a Pechino, lo fu (Napoli da 2-1 a 2-4, espulsi Pandev, Zuniga e Mazzarri) e non fu l’ultimo“.

ZILIANI DISTRUGGE MAZZOLENI

Ziliani aggiunge: “Al di là di ogni giudizio sullo sfogo-accusa di Vigorito, solo in Italia c’è un mondo arbitrale capace di sfornare figure sinistre di arbitri che persino da addetti al VAR seguitano a portarsi appresso nomee inquietanti. Se Mazzoleni a Napoli è Belzebù forse un motivo ci sarà“.