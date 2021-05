Mazzoleni ‘sempre’ al Var per il Napoli, ha un record con la squadra azzurra

Il gol annullato a Victor Osimhen è diventato un caso, anche perché è evidente che il tocco del nigeriano su Osimhen è impercettibile. Solo l’arbitro Fabbri ha visto la spinta ed ha deciso di togliere un gol valido al Napoli. Ma sul web, come racconta Corriere dello Sport, si è scatenata un’aspra polemica contro Fabbri e Mazzoleni, rispettivamente arbitro e responsabile Var di Napoli-Cagliari. “E allora, il rumoroso silenzio del Napoli. Che però fa il paio con il rumore della rabbia dei suoi tifosi: forum e social invasi dalle proteste e dalle polemiche per la decisione di annullare il raddoppio di Osimhen all’inizio del secondo tempo. Una decisione di Fabbri che da protocollo attende che il pallone vada in rete e poi dice: no” scrive Corriere dello Sport che aggiunge: “Fallo presunto di Osi con il braccio sinistro sulla schiena di GOdi, che aveva sbagliato il controllo su un lancio di Koulibaly e s’era fatto letteralmente strappare il pallone dall’attaccante azzurro. Decisione molto molto dubbia“.

Ma nel mirino dei tifosi è finito anche “Mazzoleni, ieri al Var per la dodicesima volta in questa stagione per una partita del Napoli e nell’occasione tagliato fuori dal leggero contatto tra Osimhen e Godin giudicato falloso da Fabbri”. Corriere dello Sport ricorda il rapporto “tormentato” tra l’ex arbitro ed i tifosi del Napoli, riportando a galla ricordi dolorosi come la finale di Supercoppa di Pechino con la Juve, in cui Mazzoleni tradusse il macedone per espellere Pandev. Il secondo caso un Inter-Napoli del 26 dicembre 2018 in cui “Koulibaly, ammonito per un fallo e bersagliato dai cori razzisti di un frangia di ignoranti, perde le staffe e aplaude dopo al decisione dell’arbitro. Che poi lo manda via“.