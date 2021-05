Paolo Ziliani, giornalista del Fatto quotidiano ha commentato l’aggressione di Paratici all’arbitro Chiffi. Il giornalista su Twitter richiama calciopoli e si scaglia contro gli arbitri e il sistema calcio in Italia.

“È importante che il dg Pierpaolo Marino abbia detto che non è cambiato niente, succedono le stesse cose di Calciopoli. La Juventus ha aggredito e intimidito Chiffi perché stava perdendo e l’arbitro s’è inventato una punizione che non c’era.Sempre il solito schifo, la Serie A col verme. Alzi la mano chi non considera Pierpaolo Marino, dirigente storico, una persona seria. Ebbene, Marino parla di ‘assalto all’arbitro’, con l’intento riuscito di condizionarlo, da parte della Juventus a fine del primo tempo; e di calcio di un’altra epoca, che purtroppo è anche questa“.

Ziliani ha poi aggiunto: “ La Serie A col verme è quel campionato in cui un arbitro minacciato da #Paratici regala una punizione, la Juve vince e va in Champions; e un arbitro nemico storico del Napoli, quindi VAR fisso al Napoli, tace per un gol valido annullato (e il Napoli magari perde la Champions).

È davvero penoso constatare come il nostro calcio sia ancora nelle mani di chi lo ha sporcato indelebilmente per decenni; ma è un sollievo constatare che gli sportivi che vorrebbero ribellarsi sono la maggioranza. Dopo aver capito che gli arbitri porteranno la Juventus in Champions pena linciaggio (vedi aggressione a Chiffi a fine primo tempo), tolti Inter e Juve restano due posti. Uno per me andrà all’Atalanta, la più forte; per l’ultimo prevedo nell’ordine Napoli, Lazio e Milan“.

