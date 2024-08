Biasin: “Conte è il tecnico più pagato della Serie A, ma le sue dichiarazioni non funzionano più”

Il giornalista analizza il difficile avvio di stagione del Napoli e le sfide dell’Inter, mentre esprime ottimismo per il futuro della Lazio.

Nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin analizza la situazione del Napoli e i recenti sviluppi della Serie A.

Fabrizio Biasin, caporedattore di Libero e noto giornalista sportivo, ha offerto una riflessione approfondita sull’attuale stagione calcistica in Italia attraverso le colonne di Tuttomercatoweb. Il suo editoriale, pubblicato dopo il pareggio dell’Inter contro il Genoa, tocca diversi punti chiave riguardanti le squadre di Serie A e i loro allenatori.

Inter: Prestazioni e Mercato

Biasin ha commentato il pareggio dell’Inter al Ferraris come un segnale di allerta ma non di disastro imminente. Secondo Biasin, la prestazione della squadra non è stata insufficiente, ma i punti persi pesano. Si attende ora l’esito dell’offerta per il difensore Palacios, valutato 6.5 milioni di euro più bonus, che potrebbe essere il rinforzo necessario per completare numericamente la rosa. Biasin si mostra scettico riguardo a Chiesa come potenziale rinforzo offensivo, sottolineando che potrebbe rappresentare un’opportunità solo se andrà a scadenza di contratto, ma non è considerato un acquisto a costo zero.

“Son risuonati allarmi apocalittici tipici dei nostri giorni. Il pareggio del Ferraris fa male per una questione di punti persi, ma la prestazione non è mancata affatto. Oggi capiamo se Palacios sarà il nuovo rinforzo della difesa (offerta da 6.5 milioni + bonus), dopodiché la rosa (almeno numericamente) sarà al completo. Chiesa non sarà un rinforzo per l’attacco, può diventare un’opportunità solo e soltanto se andrà a scadenza (difficile). È una rosa perfetta? Impossibile a costo zero. È una rosa forte? No, è fortissima”.

Napoli: Problemi e Critiche a Conte

La critica principale di Biasin si rivolge al Napoli e al suo allenatore Antonio Conte, il quale, nonostante sia uno dei tecnici più pagati della Serie A insieme a Simone Inzaghi, sta attraversando una fase difficile. Biasin osserva che le dichiarazioni passate di Conte, quando aveva certezze in campo, non hanno più lo stesso effetto oggi. Il tecnico deve ora dimostrare di poter fornire le certezze mancanti, sia in termini di risultati che di mercato, con l’arrivo previsto di Lukaku. Biasin critica aspramente il rendimento della squadra e il modo in cui Conte sta gestendo la situazione.

“Pessima partenza: della squadra, ma anche di Conte. Certe dichiarazioni funzionavano in passato, quando l’ex Ct poteva fare il bello e cattivo tempo perché aveva certezze in campo. Ora le certezze (insieme al mercato, Lukaku arriverà) le deve dare lui, tecnico più pagato della serie A insieme a Inzaghi”.

Lazio: Nuovi talenti e aspettative

Per quanto riguarda la Lazio, Biasin si mostra ottimista. Loda l’attaccante Castellanos, considerato un degno erede di Ciro Immobile, e prevede una stagione proficua per lui. Inoltre, Biasin esprime entusiasmo per Dele-Bashiru, definendolo un giovane talento con ottime prospettive.

“Qui mi gioco il jolly. Castellanos è degnissimo erede del monumento Ciro Immobile. Amici fantacalcistici, svenatevi: quest’anno ne farà tanti. E attenti a Dele-Bashiru, sembra avere i numeri”.

In conclusione, Biasin dipinge un quadro variegato del calcio italiano, evidenziando i punti di forza e le debolezze delle principali squadre e dei loro allenatori. La stagione 2024/25 si preannuncia intensa e ricca di sorprese, con ogni squadra che deve fare i conti con le proprie sfide e opportunità.