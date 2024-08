Lukaku-Napoli, ci siamo: incontro col Chelsea nelle prossime 24 ore

Il Napoli è ad un passo da Romelu Lukaku; l’affare con il Chelsea sembra ormai in dirittura d’arrivo.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha rivelato su X: “L’accordo per Romelu Lukaku dovrebbe concretizzarsi mentre il Napoli avanza nei colloqui con il Chelsea”.

Il giornalista aggiunge un dettaglio cruciale: “Il direttore Manna incontrerà il Chelsea a Londra nelle prossime 24 ore per procedere e cercare di trovare una soluzione definitiva”.

L’ottimismo regna sovrano; Romano conclude: “Tutte le parti coinvolte si aspettano che Lukaku diventi un nuovo giocatore del Napoli nei prossimi giorni”.

Antonio Conte attende con impazienza l’arrivo del bomber belga, che potrebbe rivoluzionare l’attacco del Napoli.

🚨🔵 Romelu Lukaku deal expected to happen as Napoli are advancing in talks with Chelsea.

Napoli director will meet with Chelsea in London in the next 24h to proceed and try find final solution.

All parties involved expect Lukaku to become new Napoli player in the next days. pic.twitter.com/043LCKdXuK

