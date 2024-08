Lukaku impaziente: “Ma che devo fare?” – Il belga spinge per il trasferimento al Napoli

Lukaku esercita pressione sul Napoli mentre Manna torna a Londra con una nuova offerta per chiudere la trattativa con il Chelsea.

Romelu Lukaku sta per perdere la pazienza. Il centravanti belga, desideroso di trasferirsi al Napoli, sta facendo sentire la sua pressione al club azzurro affinché la trattativa si sblocchi il prima possibile. La situazione, infatti, sembra essere in una fase di stallo e Lukaku, ormai stanco di attendere, ha fatto capire chiaramente il suo disappunto.

Per cercare di chiudere finalmente l’operazione, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è volato di nuovo a Londra nella serata di ieri. Manna ha incontrato i dirigenti del Chelsea con l’intento di definire i dettagli del trasferimento dell’ attaccante belga. La proposta azzurra è cambiata: dopo aver inizialmente offerto 5 milioni di euro per un prestito oneroso e 25 milioni per l’obbligo di riscatto, il Napoli ha ora messo sul piatto 10 milioni per il prestito e 20 milioni per il riscatto.

Manna spera che l‘aggiunta di 5 milioni immediati possa convincere il Chelsea ad accettare l’offerta, considerando anche che i ‘Blues’ devono necessariamente ridurre una rosa che conta ben 43 giocatori. Lukaku, in questo contesto, è tra i calciatori in partenza e il suo trasferimento al Napoli potrebbe finalmente avverarsi.