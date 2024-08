Lukaku al Napoli: l’indizio social che conferma il desiderio del belga di lavorare con Conte

Il trasferimento di Lukaku dal Chelsea al Napoli sembra sempre più vicino: il belga attende solo il via libera per unirsi al club partenopeo.

La trattativa per portare Romelu Lukaku al Napoli sta prendendo una piega interessante, e i segnali social del possente attaccante belga non fanno che alimentare le speculazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento di Lukaku dal Chelsea al club partenopeo sembra sempre più vicino, con l’attaccante che ha espresso chiaramente il suo desiderio di lavorare di nuovo con Antonio Conte.

Nella giornata di domenica, è andato in scena un incontro a Ischia tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte. La riunione, avvenuta a bordo di una lussuosa barca, ha avuto al centro della discussione le strategie di mercato del Napoli. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Conte ha chiarito le sue aspettative riguardo ai rinforzi, mentre De Laurentiis ha confermato il suo impegno a non trascurare le necessità dell’allenatore.

La complicata situazione di Victor Osimhen continua a rappresentare un ostacolo significativo. Il Napoli, infatti, non ha intenzione di svendere l’attaccante nigeriano e resta in attesa di offerte concrete da club di alto livello come PSG, Arsenal o le squadre saudite. Questo stallo sul fronte Osimhen ha indirettamente influito sul mercato del Napoli, bloccando alcune operazioni in uscita e in entrata.

In questo contesto, però, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli. Il giocatore belga ha manifestato il suo entusiasmo per la possibile collaborazione con Conte, interagendo attivamente sui social network con i post dell’allenatore. Le sue interazioni virtuali non lasciano dubbi sul suo desiderio di trasferirsi sotto la guida di Conte, con il quale ha già lavorato con successo in passato.

Nonostante l’interesse di altri club, come l’Aston Villa, che ha mostrato disponibilità a soddisfare le richieste del Chelsea, Lukaku ha preferito rifiutare l’offerta. La sua priorità resta quella di unirsi al Napoli e lavorare con Conte, un chiaro segnale della sua determinazione a intraprendere questa nuova avventura.

L’affare è ancora in fase di definizione, ma i segnali social di Lukaku e le dichiarazioni dei protagonisti suggeriscono che il trasferimento al Napoli potrebbe essere solo una questione di tempo. La società partenopea e il Chelsea stanno lavorando per risolvere gli ultimi dettagli e garantire al Napoli un rinforzo offensivo di grande calibro.