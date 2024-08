Il Chelsea potrebbe tornare all’assalto per Osimhen: fallita trattativa per Omorodion

Saltato l’affare per Omorodion, il club londinese potrebbe cercare di acquistare Osimhen a titolo definitivo.

Il mercato estivo è nel vivo e i colpi di scena non mancano. Secondo le ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio su SKY, il Chelsea è pronto a rivedere le proprie strategie di mercato dopo il clamoroso fallimento della trattativa per Samu Omorodion. Il trasferimento dell’attaccante nigeriano al club londinese è infatti naufragato, nonostante Omorodion avesse già completato le visite mediche.

La situazione di Omorodion

Omorodion, che era stato oggetto di trattative tra il Chelsea e il club di provenienza, è ora tornato a Madrid. Le difficoltà nel completare l’affare sono state attribuite a una serie di problemi che hanno portato alla decisione di non proseguire con il trasferimento. Di Marzio riporta che ora si sta cercando un’alternativa per mantenere attiva la trattativa che coinvolge anche Julián Álvarez e Conor Gallagher. Ecco quanto riferito da Di Marzio:

“Omorodion è di ritorno a Madrid. Il trasferimento del giocatore al Chelsea, come riportato da più fonti, è ormai saltato nonostante avesse già svolto le visite mediche per problemi di vario tipo. In questo momento si sta cercando di trovare un altro giocatore da inserire nella trattativa, così da non far saltare tutto il giro che vede coinvolti anche Julián Álvarez e Conor Gallagher. La tensioni tra le parti è alta. Il nome di Joao Felix può essere una possibilità, le parti sono al lavoro per trovare le giuste soluzioni”.

La nuova direzione: Victor Osimhen

Con l’affare Omorodion saltato, il Chelsea potrebbe decidere di riprendere i contatti con il Napoli per Victor Osimhen. Tuttavia, se il club londinese intende davvero avanzare una nuova proposta per l’attaccante nigeriano, dovrà modificare le condizioni precedentemente discusse. Di Marzio sottolinea che la formula del trasferimento non sarà più un prestito, come inizialmente ipotizzato, ma un acquisto a titolo definitivo.

Questa mossa potrebbe essere legata anche al destino di Romelu Lukaku, il cui trasferimento al Napoli rimane una delle opzioni sul tavolo. Il Chelsea, dunque, è chiamato a rivedere le sue strategie di mercato e a trovare la giusta formula per rinforzare il proprio attacco.

“E Osimhen? Se il Chelsea dovesse tornare sul giocatore, lo si vedrà nei prossimi giorni. Sicuramente dovranno cambiare le condizioni e la formula. Ovvero? Non il prestito come veniva ipotizzato qualche giorno fa. Bensì a titolo definitivo, nell’affare Lukaku che, come raccontato nei giorni scorsi, il Napoli vuole perseguire a prescindere”

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Le trattative sono ancora in corso e le parti stanno lavorando per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le squadre. Il futuro di Osimhen e le dinamiche del mercato potrebbero riservare ulteriori sorprese. Rimanete aggiornati con noi per le ultime novità sul calciomercato e gli sviluppi delle trattative in corso.