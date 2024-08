Corbo: “Anguissa appannato, Lobotka non il play che si ricorda. Un nuovo bomber non basta”

Il giornalista analizza la vittoria del Napoli contro il Modena, evidenziando le difficoltà di adattamento del centrocampo.

Nonostante la vittoria ai rigori contro il Modena in Coppa Italia, il Napoli ha mostrato segni di preoccupazione secondo l’opinionista Antonio Corbo, che ha espresso le sue considerazioni sul quotidiano La Repubblica. Corbo solleva dubbi sullo stato attuale della squadra e sulla rivoluzione tattica di Antonio Conte, mettendo in luce alcuni aspetti critici della performance partenopea.

Nel suo commento, Corbo ha sottolineato la difficoltà di integrare Frank Anguissa nel nuovo schema tattico di Conte.

“Perché la rivoluzione di Conte stenta ad apparire? Il divario tra il terzetto difensivo e lo smilzo attacco del Modena è già un tema, con il passare dei minuti è chiaro anche il disagio di Frank Anguissa ancora appannato, il suo lavoro è troppo simile quasi in parallelo e non complementare con quello di Lobotka”.

Secondo Corbo, Anguissa e Lobotka non riescono a collaborare in modo complementare, un problema che si è reso evidente durante la partita contro il Modena.

L’opinionista ha inoltre evidenziato che il lavoro di Lobotka, sebbene attivo, non riesce a replicare il ruolo di regista che lo caratterizzava nei periodi precedenti, specialmente nel sistema 4-3-3 tanto amato dai tifosi. “Lobotka è dinamico, ma non sembra essere il playmaker che ci si aspetta. Conte ha tempo per lavorare sui meccanismi, ma è evidente che la squadra sta ancora cercando il giusto equilibrio.”

Corbo ha anche espresso preoccupazione per la fase offensiva del Napoli. “Non è sufficiente pensare che l’acquisto di un nuovo bomber risolva tutti i problemi,” ha affermato. “La squadra deve trovare un equilibrio che non solo migliori la produzione di gioco, ma che riduca anche i rischi legati ai contropiedi avversari. Il Modena, pur essendo una squadra più debole, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà il Napoli.”

Nonostante le criticità, Corbo mantiene una nota di ottimismo, affermando che “Conte ha le competenze e il tempo necessari per migliorare la situazione e riportare il Napoli a livelli di performance più elevati.”