Neres è un nuovo giocatore del Napoli, il tweet di ADL: “Benvenuto David”

E’ giunta l’ufficialità del trasferimento di David Neres al Napoli: il consueto tweet di De Laurentiis per dare il benvenuto al giocatore.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto di David Neres. L’esterno offensivo brasiliano, 5 gol e dieci assist nella scorsa stagione, passa in azzurro dal Benfica per circa 30 milioni di euro.

Carriera e crescita di David Neres

David Neres ha iniziato la sua carriera calcistica nel San Paolo, in Brasile, e ha successivamente fatto il suo debutto europeo con l’Ajax. Dal 2022, Neres ha vestito la maglia del Benfica, dove ha brillato per le sue qualità tecniche e il suo impatto in campo. Il trasferimento al Napoli rappresenta un’opportunità per il giocatore di continuare a mettersi in mostra in uno dei principali campionati europei.

I dettagli dell’accordo

Con il Benfica era tutto stabilito da giorni sulla base di 28 milioni di euro più 2 di bonus, e anche con il giocatore l’intesa era blindata da tempo sia sotto il profilo della durata del contratto (fino al 2029) sia dell’ingaggio (intorno ai 3 milioni di euro).

David Neres, 27 anni, ha dimostrato il suo valore nelle ultime due stagioni con il club portoghese, accumulando 83 presenze e realizzando 17 gol, oltre a fornire 26 assist. Il brasiliano è stato fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte per rafforzare l’attacco del club partenopeo e avere a disposizione un tridente offensivo di assoluto prestigio con Kvaratskhelia, Lukaku e lo stesso Neres.