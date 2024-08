Napoli, Gilmour priorità assoluta. Lukaku e McTominay: gli ultimi aggiornamenti

Giovanni Manna punta a chiudere per Gilmour. Lukaku e McTominay restano obiettivi. Osimhen blocca il mercato azzurro.

Il Napoli si concentra su Billy Gilmour come primo obiettivo di mercato, mentre Lukaku e McTominay restano sullo sfondo.

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, rivela: “L’obiettivo principale ora è chiudere definitivamente per Billly Gilmour e solo dopo si cercherà di parlare col Chelsea per Lukaku. Il Brighton nel frattempo lavora per il sostituto e ha individuato un profilo”.

Sulla situazione McTominay, Marchetti aggiunge: “McTominay, nel frattempo, è un altro obiettivo concreto, ma la verità è che serve budget e, prima dello scozzese, bisogna pensare a Lukaku”.

Per quanto riguarda Lukaku, il giornalista spiega: “Per Lukaku c’è stata un’offerta in prestito con obbligo di riscatto da 30 milioni compresi i bonus. Non c’è stata ancora la risposta degli inglesi, i quali hanno un interesse sopito per il nigeriano Victor Osimhen”.

La situazione di Osimhen complica le strategie di mercato del Napoli. Marchetti conclude: “Ed è proprio l’ex bomber del Lille che sta indirettamente bloccando il mercato del Napoli, con la società sta cercando di trovare soluzioni: vendendolo, si sbloccherebbero uscite ed entrate”.

Antonio Conte e il Napoli attendono sviluppi, con il mercato azzurro che potrebbe sbloccarsi a cascata nelle prossime ore.