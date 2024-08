Roma e il futuro di Dybala: si guarda in casa Napoli, occhi puntati su Ngonge

Sostituto di Dybala? La Roma punta sull’attaccante in uscita dal Napoli Ngonge, ma anche altre tre squadre di Serie A lo seguono da vicino.

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma sembra essere sempre più incerto, e l’attenzione del club giallorosso si rivolge già ai possibili sostituti. Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato di Sportitalia, ha recentemente aggiornato i tifosi e gli addetti ai lavori sulla situazione dell’attaccante argentino e sul potenziale sostituto che la Roma sta valutando.

Nel suo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale, Pedullà ha fatto il punto sulla complessa questione del futuro di Dybala. Le offerte provenienti dall’Al-Qadsiah, che offrono un ingaggio annuale di circa 20 milioni di euro per un contratto triennale, pongono interrogativi significativi sul suo futuro. Tuttavia, la situazione è complicata non solo dall’alto stipendio ma anche dal bisogno di convincere lo stesso Dybala a fare il salto.

In questo contesto, la Roma sta valutando attentamente possibili sostituti, e uno dei nomi più in vista è quello di Cyril Ngonge. Il giocatore, attualmente in uscita dal Napoli, ha suscitato l’interesse del club capitolino come possibile erede dell’attaccante argentino. Ngonge, che ha avuto una parentesi poco fortunata con la squadra partenopea, potrebbe trovare nella Roma una nuova opportunità di riscatto.

Pedullà ha anche aggiunto che, sebbene la Roma sia tra i club più interessati, Ngonge è al centro dell’attenzione anche di altre squadre di Serie A. Oltre ai giallorossi, anche il Bologna ha sondato il terreno, e il profilo dell’attaccante belga è stato valutato da club come Fiorentina e Lazio, sebbene al momento non ci siano segnali concreti di interesse da parte loro.

Ngonge è conosciuto per la sua versatilità in attacco, potendo giocare in vari ruoli offensivi, e questo potrebbe rappresentare un valore aggiunto per qualsiasi squadra interessata al suo acquisto. La Roma, in particolare, sembra considerare Ngonge come una soluzione interessante, sia per le sue qualità tecniche sia per la necessità di rinforzare l’attacco in caso di partenza di Dybala.

Il mercato estivo è ancora in pieno fermento e le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori sviluppi sul futuro di Paulo Dybala e sull’eventuale arrivo di Cyril Ngonge alla Roma.