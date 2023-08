Pedullà Rivela: ‘Lindstrom al Napoli è un Colpo da Maestro!’ – Dettagli e Costi dell’Operazione”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, esalta l’acquisto di Jesper Lindstrom da parte del Napoli. Scopri i dettagli dell’operazione,

CALCIOMERCATO NAPOLI. Era il 9 maggio quando Pedullà aveva parlato per la prima volta dell’interesse del Napoli per Lindstrom, un nome che fino a quel momento non era mai stato associato al club azzurro. “Il suo arrivo, già a maggio, era legato alla cessione di Lozano che evidentemente a quei tempi era lontano dal rinnovo del contratto in scadenza il prossimo agosto”, scrive Pedullà sul suo portale.

Un Profilo di Grande Talento

Ma il Napoli ha deciso di anticipare i tempi. “Si tratta di un profilo molto importante e dal grande talento”, continua Pedullà. Il quotidiano tedesco Bild ha confermato l’arrivo imminente di Lindstrom in Italia per svolgere le visite mediche con il nuovo club.

Costi dell’Operazione

Secondo le stime, Lindstrom ha una valutazione di mercato tra i 20 e i 25 milioni di euro. “Il Napoli era appostato da tempo”, afferma Pedullà, sottolineando la strategia oculata del club nel portare a termine questa operazione.

Parole del Direttore Sportivo e dell’Allenatore

Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Markus Krosche, aveva già fatto intendere che “qualcosa potrebbe accadere”, mentre l’allenatore Toppmöller aveva aggiunto: “Si può supporre che nei prossimi giorni succederà qualcosa”.

Conclusione

Con l’arrivo di Lindstrom, il Napoli si assicura un giocatore “tecnico, veloce e forte fisicamente”, come lo descrive Pedullà. Un acquisto che potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni del club nella prossima stagione. Evidentemente, il futuro è già iniziato per il Napoli, e sembra più luminoso che mai.