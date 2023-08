Juve-Bologna: Fenucci Sfoga la Sua Indignazione – ‘Rigore Clamoroso Negato, Ci Hanno Rubato una Vittoria Certa'”

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, esprime la sua frustrazione per il rigore non concesso contro la Juventus.

La polemica sul rigore non concesso al Bologna nella partita contro la Juventus continua a far discutere. Questa volta è Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, a prendere la parola per esprimere il suo disappunto.

Fenucci: “Non Parlo Spesso di Arbitri, Ma Ora è il Momento”

“Sono amministratore delegato da 25 anni, non penso mi avete visto spesso a parlare di arbitri. Questa è l’occasione, faccio i complimenti alla mia squadra che ha fatto una partita di grande livello”, ha dichiarato Fenucci ai microfoni di DAZN.

“Un Errore Arbitrale Clamoroso”

Fenucci non ha esitato a definire l’errore come “clamoroso”, sottolineando come la decisione abbia avuto un impatto significativo sul risultato finale della partita. “Un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria certa, visto che c’era un rigore e il rosso. Sono qui anche a difesa della squadra e di una tifoseria per quella che sarebbe stata una vittoria non banale per Bologna”, ha aggiunto.

Critiche al Sistema VAR

Il dirigente del Bologna ha anche criticato il sistema VAR e il suo impatto sul gioco. “Il lavoro che si sta facendo da anni con i rapporti VAR e campo vanno migliorati, questi episodi sono allucinanti. È impensabile che un giocatore sia falciato in area e non ci sia rigore e rosso”, ha concluso Fenucci.

La reputazione del calcio italiano

Le parole di Claudio Fenucci aggiungono un nuovo capitolo alla saga di polemiche arbitrali che stanno caratterizzando questa stagione di Serie A. La questione dell’arbitraggio e della sua affidabilità continua a essere un punto dolente che rischia di minare la reputazione del calcio italiano, sia a livello nazionale che internazionale.