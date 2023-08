BILD – Lindstrom al Napoli, pronte le visite mediche

Jesper Lindstrom al Napoli il giocatore è pronto a sostenere le visite mediche a Roma già lunedì.

Clamorosa notizia di calciomercato per il Napoli. Secondo quanto riferisce la Bild Lindstrom sarà un nuovo giocatore del Napoli, tutto fatto tra le due società.

Lindstrom viste mediche col Napoli

Lindstrom oggi è rimasto in panchina nella sfida tra Enitracht Francoforte e Mainz e non è stato inserito nemmeno per cercare di sbloccare la partita, terminata sul pareggio. Ricordiamo che Lindstrom è uno dei punti di forza della squadra tedesca.

Secondo la prestigiosa testata Bild il Napoli ha acquistato Lindstrom, il giocatore già in giornata sarà in viaggio per Roma per sostenere le visite mediche per la società azzurra nella giornata di domani a Villa Stuart.