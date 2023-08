Colpo di Mercato: Napoli Strappa Lindstrøm all’Eintracht Francoforte, Conferme dalla Germania. Il Danese in viaggio per l’Italia

Il Napoli fa un grande colpo di mercato con l’acquisto di Jesper Lindstrøm dall’Eintracht Francoforte. Secondo Bild, il danese è già in viaggio per l’Italia per firmare un contratto a lungo termine con il club partenopeo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Clamorosa notizia arriva dalla Germania: il Napoli ha ufficialmente acquisito Jesper Lindstrøm, la stella danese dell’Eintracht Francoforte. L’annuncio è stato fatto dal quotidiano tedesco Bild, che ha confermato il trasferimento imminente del giocatore al club italiano.

Lindstrøm in Viaggio per l’Italia

Secondo le informazioni fornite da Bild, Jesper Lindstrøm sarà già in viaggio per l’Italia questa domenica sera per firmare un contratto a lungo termine con il Napoli. Il danese era in rosa per la partita contro il Mainz, ma è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Questo potrebbe essere un segnale che il club tedesco lo ha tenuto al sicuro da eventuali infortuni, in vista del suo imminente trasferimento.

Addio Lozano, Benvenuto Lindstrøm

L’arrivo di Lindstrøm sembra essere la mossa del Napoli per sostituire Hirving Lozano, che sembra sempre più vicino all’addio. Il danese non ha partecipato alla recente sfida contro il Mainz, un altro indizio che suggerisce un suo imminente trasferimento al Napoli.

Altri Movimenti di Mercato

Contestualmente all’acquisto di Lindstrøm, l’Eintracht Francoforte sembra essere vicino a vendere Randal Kolo Muani al PSG per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Questo potrebbe essere un altro segnale che il club tedesco sta cercando di rinnovare la sua rosa.