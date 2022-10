Pasculli: “Simeone tra i 40 dell’Argentina? Forti motivazioni per il Mondiale”

Pedro Pablo Pasculli ritiene che Simeone avrà forti motivazioni per la convocazione tra i 40 dell’Argentina per il Mondiale

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante del Napoli, è convinto che Giovanni Simeone avrà delle forti motivazioni per conquistare la convocazione al Mondiale di Qatar 2022. L’attuale allenatore argentino, in passato Campione del Mondo di Messico 1986 con l’Argentina di Maradona, ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’: “Le sue parole sul Napoli? Ha detto la cosa giusta, deve essere pronto anche se gioca 10 minuti. Vedere i partenopei è sicuramente un piacere. Tra l’altro, il ‘Cholito’ è stato inserito nella lista dei 40 dell’albiceleste per il Mondiale, sicuramente deve essere una motivazione forte, lui ha fatto tanto in Italia”.

Per Pasculli non sarà semplice ma bisogna considerare la forma di Dybala e Di Maria

Pasculli ha poi proseguito: “Che percentuale ha di rientrare in quella definitiva? Ha una concorrenza forte, occorre vedere Di Maria come sta e Dybala pure è in grande dubbio. Del resto, lo era anche prima di infortunarsi. Non è facile, ma Simeone può avere altre possibilità di partecipare a un mondiale. Io me lo auguro possa essere inserito nella lista dei 26, ma la vedo molto difficile”. Simeone sta facendo di tutto per conquistare una chance per il Mondiale, con le convocazioni che verranno ufficializzate venerdì dal commissario tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni.