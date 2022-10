Da Roma: Gli scudetti del Napoli merito della camorra

Tifoso della Roma su Twitter ha pubblicato un post offensivo verso il Napoli: “Scudetti vinti grazie alla camorra”.

Se non vinci sul campo prova a farlo sui social, avrà pensato questo l’utente di Roma che su Twitter ha pubblicato un post velenosissimo contro il Calcio Napoli.

Gli azzurri hanno sbancano l’Olimpico grazie ad un super gola di Victor Osimhen, i padroni di casa che in 90 minuti non hanno mai tirato nella porta difesa da Meret, spettatore non pagante, non l’hanno rpesa bene.

Mourinho in conferenza stampa ha parlato di risultato ingiusto, mentre i tifosi sul web gridano al sacrilegio, eppure sono moltissimi anni che i giallorossi non battono gli azzurri, avrebbero dovuto farci l’abitudine.

Invece pare proprio di no, un noto utente Twitter di fede giallorossa ha pubblicato un post al veleno contro la SSc Napoli:

“I 2 scudetti vinti alla fine degli anni 80 dal Napoli sono merito della Camorra o di Maradona?”

Immediata la risposta dei tanti tifosi del Napoli, ai quali non è sfuggito l’attacco di bile del tifoso romanista:

“Ci state regalando sorrisi dentro e fuori dal campo. Continuate così fino ad esaurimento scorte neuronali (le vostre ovviamente)“.

“Non immagini il piacere di vedervi andare fuori di testa. Una goduria senza prezzo”.

“Il fegato ormai è già spappolato”.

“Ma poi avete smesso di festeggiare quel fallo laterale?“.

Questi alcuni dei commenti dei tifosi azzurri, che come sempre si distinguono per eleganza ed ironia. Materia da insegnare all’Università. E come disse un grande romanista: