Osimhen Vicino al Rientro: Potrebbe Essere in Panchina Contro l’Atalanta

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si avvicina al rientro in campo dopo l’infortunio. Potrebbe essere convocato per la partita contro l’Atalanta, segnando un importante passo verso il completo recupero.

Notizie calcio Napoli – Victor Osimhen, il dinamico attaccante del Napoli, è sempre più vicino a fare il suo atteso ritorno in campo. Dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio al bicipite femorale, Osimhen potrebbe già trovare spazio in panchina nella prossima sfida del Napoli contro l’Atalanta, subito dopo la sosta internazionale.

Mercoledì sera, Osimhen è stato avvistato allo stadio Maradona, seduto vicino al presidente Aurelio De Laurentiis, durante la partita di Champions League tra il Napoli e l’Union Berlino. Questa presenza è stata un chiaro segnale del suo impegno e della sua vicinanza alla squadra durante il periodo di recupero.

Giovedì mattina, Osimhen è tornato a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Sebbene il suo programma sia ancora personalizzato e incentrato sulla riabilitazione, la sua presenza è un segnale positivo per il club e i tifosi. L’attaccante nigeriano sta lavorando duramente per superare l’infortunio patito lo scorso 13 ottobre in un’amichevole tra la Nigeria e l’Arabia Saudita.

Durante la sua assenza, Osimhen ha saltato tre partite di campionato e due di Champions League. Tuttavia, ha già messo nel mirino la sfida di fine mese contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, un appuntamento di prestigio che l’attaccante non vuole assolutamente perdere.

In parallelo, ci sono novità anche per quanto riguarda altri giocatori del Napoli. Amir Rrahmani, il difensore kosovaro, è stato convocato dalla sua nazionale per una partita contro Israele, mentre Stanislav Lobotka, uscito per infortunio nella partita contro l’Union Berlin, è stato convocato dalla Slovacchia, segno che la sua contusione al braccio è stata superata.

Il potenziale rientro di Osimhen è una notizia eccitante per i tifosi del Napoli, che sperano di rivedere presto il loro attaccante di punta in azione, contribuendo con i suoi gol e la sua energia alla causa azzurra.