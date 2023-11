Osimhen rientrato a Napoli, primo giorno di lavoro a Castel Volturno: le ultime

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha svolto il suo primo giorno di lavoro a Castel Volturno in vista della sfida con l’Empoli.

CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen è finalmente tornato a Napoli dopo i vari problemi famigliari che lo hanno costretto a rimanere in Nigeria. Non un rientro forse felice per il bomber nigeriano che ieri dalla tribuna ha assistito al pareggio decisamente ‘amaro’ tra Napoli e Union Berlino, gara valida per il quarto turno di Champions League terminata 1-1 in casa al Maradona.

La squadra, come riportato nel consueto report diramato dal club partenopeo, si è divisa in due gruppi. Quelli che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri azzurri hanno svolto attivazione a secco attraverso un circuito di paletti e ostacoli bassi. Successivamente seduta di possesso palla e lavoro fisico con finalizzazione in porta. Chiusura con serie di partitine finali.

Victor Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Le sue condizioni attualmente rimangono incerte: per ulteriori novità bisognerà aspettare dato che il bomber nigeriano è rientrato solamente ieri a Napoli.