Marchetti ‘condanna’ Osimhen: “Perchè non è rimasto a Napoli a fare terapie invece di andare in Nigeria?”

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, si è soffermato sul bomber del Napoli, Victor Osimhen, e sul suo ritorno in Nigeria.

Luca Marchetti, noto giornalista e esperto di calciomercato di Sky Sport, ha recentemente condiviso alcune riflessioni durante un’intervista su ‘Forza Napoli Sempre’, trasmissione trasmessa su Radio Marte. Commentando il prossimo match del Napoli contro il Milan, Marchetti ha sottolineato le difficoltà del Milan nel segnare e la loro forma attuale, definendoli non brillanti, specialmente contro squadre come il PSG che, secondo lui, è tecnicamente superiore.

“Che Milan è quello che affronterà il Napoli? E’ un Milan che non riesce a segnare e non è in forma: è evidente. Alle volte non ha giocato bene per le molte assenze, mentre a Parigi non è stato brillante. Il PSG è più forte, tecnicamente: quando hai Mbappè, ti basta lui”.

Tuttavia, il punto focale della discussione è stato Victor Osimhen, il quale è volato in Germania senza partecipare alla partita contro l’Union Berlino e successivamente è partito per la Nigeria.

“Mi domando se in Germania ci sia andato per qualche consulto. Ieri ha parlato: poteva dirci perché non sia rimasto a Napoli a fare terapie. Era meglio tenerlo in Italia per continuare le cure in maniera continua, visto che c’è bisogno di recuperarlo. I calciatori, però, non sono in galera e non puoi negargli di restare qualche giorno a casa. Alle volte, è utile staccare la spina e ricaricare le pile”.