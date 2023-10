Osimhen in Nigeria per motivi familiari urgenti: ritorno a Castel Volturno previsto entro sabato

L’attaccante Victor Osimhen avrebbe ottenuto l’autorizzazione dal Napoli per fare ritorno in Nigeria a causa di problemi famigliari.

Il centravanti azzurro, Victor Osimhen, ha ottenuto l’autorizzazione dalla SSC Napoli per allontanarsi dalla Campania e rientrare d’urgenza in Nigeria a causa di problemi familiari. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte, il giocatore è atteso a Castel Volturno tra venerdì 27 ottobre e sabato 28. Nel frattempo, la sua condizione fisica continua a essere al centro delle attenzioni, con il Napoli che sta monitorando attentamente il suo recupero.

Il ritorno di Osimhen in Nigeria per problematiche famigliari urgenti

Osimhen, il numero nove azzurro, ha lasciato Napoli per raggiungere la sua patria a causa di problematiche familiari urgenti, ottenendo il consenso ufficiale dalla società. Il giocatore, attualmente alle prese con un infortunio muscolare, non poteva partire senza l’approvazione del club. La notizia del suo viaggio è emersa dopo che la società non era stata informata del suo intervento su Twitch durante una diretta social di Mario Balotelli.

Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Osimhen, è importante ricordare che il calciatore è al momento in fase di recupero e sta seguendo terapie specifiche. Il Napoli, concedendogli il permesso di viaggiare, si è assicurato che il suo staff medico fosse d’accordo con la decisione. Tuttavia, la gravità dell’infortunio muscolare significa che il giocatore salterà diverse partite e la sua partecipazione alla gara contro l’Atalanta, programmata per il 25 novembre, è incerta. Gli infortuni muscolari, come sottolineato dagli esperti, possono essere imprevedibili, quindi il calciatore sarà soggetto a monitoraggio costante per valutare il suo recupero. Ecco quanto stabilito dalla redazione di Radio Marte:

“Ricordiamo che Osimhen è infortunato e si sta sottoponendo a delle terapie. Se il Napoli gli ha dato il via libera, lo staff sanitario sarà stato d’accordo. Victor ha subito un acciacco muscolare e salterà diverse partite: se ne riparlerà dopo la sosta di novembre. Osimhen mancherà per tanto tempo: salterà il Milan e, forse ,non ce la farà entro la gara con l’Atalanta, in programma al 25 novembre. Difficile fare previsioni: gli infortuni muscolari possono nascondere insidie e quindi il calciatore sarà monitorato costantemente”.