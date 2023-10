Crudeli: “Napoli-Milan? Pioli pensi a preparare una gabbia per Kvara o sono dolori”

Il giornalista e tifoso rossonero, Tiziano Crudeli, si è soffermato sulla sfida di domenica al Maradona tra Napoli e Milan.

Nell’attesa della prossima sfida contro il Napoli, il noto giornalista e tifoso del Milan, Tiziano Crudeli, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla squadra rossonera. Durante una recente intervista a Radio Marte, Crudeli ha discusso degli aspetti critici del gioco del Milan e delle sfide imminenti.

“Come approccio la prossima sfida contro il Napoli? Faccio gli scongiuri, perché secondo un noto proverbio non c’è due senza tre… La squadra rossonera si sbilancia tanto; se penso alle ripartenze che potremmo concedere al Napoli, mi sento male. Non stiamo messi bene. Continuiamo a non creare occasioni in avanti, come se non bastasse”.

Parlando delle possibili conseguenze per l’allenatore Stefano Pioli in caso di sconfitta, Crudeli ha sottolineato che il problema non è tanto l’allenatore quanto l’assenza di giocatori determinanti e alternative in attacco.

“Pioli a rischio esonero, in caso di sconfitta? Sono tutte ipotesi… Secondo me, non è tanto un problema dell’allenatore, quanto di un organico che non ha determinati giocatori, specie in termini di alternative in attacco. Okafor si è fatto male contro il riscaldamento ed ha costretto Pioli a giocare con una punta di 37 anni…”.

“Gabbie di Pioli su Kvaratskhelia come l’anno scorso? Me lo auguro, altrimenti sono dolori, santa polenta! I ricordi dell’anno scorso sono dei bei ricordi, ma il passato è passato. Io vivo alla giornata: aspettiamo e vediamo…”