Capello: “Il Milan a Napoli rischia grosso. Gli azzurri sono tornati pericolosi”

L’ex allenatore Fabio Capello ha espresso preoccupazione per le recenti prestazioni del Milan in vista della sfida con il Napoli.

Le dichiarazioni di Fabio Capello, ex allenatore di squadre di calibro come Milan, Juventus, Roma e Real Madrid, non lasciano spazio a dubbi: il Milan ha deluso profondamente durante la sua ultima sfida in Champions League contro il PSG. Secondo Capello, il problema principale risiede nella mancanza di coesione e nella mancanza di resistenza del Milan di fronte ad avversari di alto livello.

Capello ha dichiarato: “Quella con il Napoli sarà una partita molto importante per dimostrare il valore della squadra. Ha giocato tre partite con grandi avversarie e le ha perse tutte e tre. Adesso va a giocare con una squadra che è tornata pericolosa come il Napoli, fai l’esame e rischi grosso. Ma voi avete visto il Milan come ha giocato contro il PSG?”.

L’ex allenatore ha continuato a sottolineare come il Milan si sia dissolto durante la partita, con un calo di prestazioni evidente dopo la prima mezz’ora di gioco. “Non c’è stato il Milan in nessun momento, a parte la mezz’ora iniziale dove hanno palleggiato tutte e due le squadre, poi si è sciolto. Quando vai a giocare in Champions, il livello è alto perché becchi squadre che non ti perdonano nulla e ti condannano. È questo l’aspetto su cui deve lavorare Pioli”, ha affermato Capello.

Le parole di Fabio Capello suonano come un campanello d’allarme per il Milan. L’analisi critica dell’ex allenatore sottolinea l’urgenza di un miglioramento tattico e mentale da parte della squadra di Stefano Pioli.