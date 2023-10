Osimhen, ma quale Germania! Il bomber è tornato in Nigeria: tutto già pianificato con ADL

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è passato dalla Germania per prendere un volo per la Nigeria e tornare a casa per motivi personali.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il bomber del Napoli, Victor Osimhen, ha fatto le valigie e ha preso un volo diretto verso la Nigeria, ignorando la tappa in Germania che molti avevano ipotizzato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Osimhen si è recato a Francoforte solo per prendere un volo verso il suo paese d’origine per motivi personali, confermando così i rumors circolati nei giorni scorsi.

“Victor Osimhen viaggiava per Francoforte ma non per restare in Germania e ovviamente non per seguire la squadra a Berlino come qualcuno aveva sospettato dopo le immagini a Capodichino tra i tifosi. Il bomber era volato a Francoforte martedì ma per raggiungere la Nigeria per motivi personali”, riporta il Corriere dello Sport.

Il viaggio di Osimhen verso la Nigeria era già stato pianificato con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, quanto non era programmato è stato l’intervento in una live su TVPlay, dove ha parlato di vari argomenti insieme a Mario Balotelli, rivelando nuovi dettagli della sua vita e carriera.

Nel frattempo, il Napoli dovrà fare a meno del suo attaccante per almeno altri 30 giorni, poiché sta ancora recuperando da un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo nelle ultime partite. Una perdita pesante per la squadra partenopea, che spera di rivederlo presto in azione insieme ai suoi compagni di squadra.