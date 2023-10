Napoli, tre big azzurri sono stanchi: Garcia ha intenzione di schierarli titolari con il Milan

Il Napoli si prepara per la sfida con il Milan: occhio però a Lobotka, Di Lorenzo e Politano che sembrano essere molto stanchi.

Il Napoli sta attualmente lavorando duramente in vista dell’importante scontro di campionato contro il Milan. Ma per Garcia si accende un piccolo campanello d’allarme: tre giocatori chiave – Lobotka, Di Lorenzo e Politano – sembrano essere particolarmente stanchi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Garcia è ben consapevole di questa situazione ma sembra che non farà a meno di loro nella prossima partita.

La partita contro il Milan è fondamentale per entrambe le squadre e potrebbe essere determinante nella corsa per lo scudetto. Il Napoli si trova di fronte a una scelta difficile: concentrarsi esclusivamente sulla vittoria o cercare di giocare bene. Garcia sembra essere un sostenitore dell’approccio vincente, ma la fatica dei giocatori potrebbe rappresentare una vera e proprio sfida per il mister francese. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

“Oggi c’è la ripresa, in vista del Milan che è crocevia vero dei sogni scudetto: e bisogna comprendere se quello che conta, per Garcia e per De Laurentiis è vincere o provare a giocare bene. Sia chiaro: i tre punti non sono un noioso dettaglio ma è evidente che non sempre può arrivare un successo tirando solo una volta in 95 minuti”.

“Ora bisogna capire se Garcia andrà avanti così o proverà a cambiare con il Milan (difficilmente lo farà). Certo nelle scelte il francese si sta dimostrando un integralista: la gara in Germania consigliava un turnover, perché i big sono stanchi. Lo sono Lobotka, Di Lorenzo, Politano“.

Nonostante la stanchezza di Lobotka, Di Lorenzo e Politano, sembra che il tecnico francese sia incline a schierarli dal primo minuto.