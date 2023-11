Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha sollevato dubbi sull’utilizzo limitato di giocatori costosi nella squadra, chiedendo spiegazioni all’allenatore Rudi Garcia.

Perché Tanti Milioni in Panchina?

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è preoccupato per il mancato utilizzo di giocatori come Lindstrom, Elmas e Simeone, che insieme valgono circa 70 milioni di euro.

Per la rosea, Aurelio De Laurentiis ha messo in discussione le scelte dell’allenatore Rudi Garcia anche riguardo alla gestione della rosa del Napoli. In particolare, il presidente è preoccupato per Jesper Lindstrom, Eljif Elmas e Giovanni Simeone, tre giocatori che il club ha acquistato per un totale di circa 70 milioni di euro, ma che stanno trascorrendo molto tempo in panchina.

Lindstrom, acquistato per 25 milioni di euro, Elmas, valutato 30 milioni, e Simeone, riscattato per 15 milioni, sono visti come investimenti importanti per il futuro del club. Tuttavia, la loro scarsa presenza in campo ha sollevato interrogativi sulla loro integrazione nella squadra e sulle strategie di Garcia.

Questa situazione mette in luce una sfida significativa per Garcia: come utilizzare al meglio questi giocatori di talento, equilibrando le esigenze di una squadra che compete sia in Serie A che in Europa. Le decisioni prese in questo contesto potrebbero avere un impatto notevole sulle prestazioni del Napoli e sulle aspettative dei tifosi per la stagione in corso.