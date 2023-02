Osimhen: “Tanti club su di me, ma il Napoli viene prima delle mie ambizioni personali”

Victor Osimhen, protagonista della vittoria del Napoli a Francoforte ha parlato ai microfoni di ESPN: “Futuro? Tanti club su di me, decide la società”.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a ESPN, in cui ha affrontato diverse tematiche, tra cui il suo futuro e il desiderio di vincere trofei con la squadra azzurra. Nonostante l’attenzione dei top club internazionali, il bomber nigeriano si è detto concentrato sul Napoli e sul raggiungimento degli obiettivi stagionali della squadra.

Essere il miglior marcatore non è in realtà la mia priorità principale. La squadra viene prima della mia ambizione personale. Titolo capocannoniere? Se lo vinco, va bene, ma quello che voglio fare è provare a vincere trofei con la mia squadra. Finché la squadra vince, non mi importa chi prende i gol o se vinco il capocannoniere o meno. Quando stai facendo così bene, è normale che i migliori club di tutto il mondo ti guardino, soprattutto nei primi cinque campionati. Ed essere in grado di attirare l’interesse di questi top club dimostra che sto andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più per me e la mia squadra”.

Il nigeriano, autore di numerose prestazioni di alto livello, ha poi parlato della possibilità di essere osservato da importanti club europei, sottolineando che questo dimostra di andare bene e di aver raggiunto un certo livello. Tuttavia, il suo unico obiettivo è quello di aiutare il Napoli a vincere partite e trofei. Osimhen ha sottolineato che la decisione sul suo futuro spetta al club e che al momento è concentrato esclusivamente sul Napoli, con l’obiettivo di aiutare la squadra a vincere partite e trofei.

“Io però sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e trofei. Alla fine della stagione, vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Spetta al club decidere. Non voglio prevedere nulla, ma abbiamo un obiettivo come club e l’allenatore ci ha chiarito di prendere ogni partita come viene. Vogliamo solo continuare a provare a vincere ogni partita. Sappiamo che non sarà facile”.

Tutti gli occhi sono puntati sul Napoli perché stiamo facendo bene, il che è positivo per noi. Vincere qualcosa con questo club, e con il tipo di talento che abbiamo, sarà incredibile sia per il club che e per i tifosi. Ma dovremo lavorare sodo, continuare a fare bene e prendere una partita alla volta e alla fine della stagione, possiamo mettere insieme le nostre teste e vedere cosa abbiamo raggiunto”, ha concluso il nigeriano.