Adani: “Napoli orgoglio del calcio italiano”. Cassano sfotte Vieri: “cosa avevi detto?” VIDEO

Daniele Adani ha elogiato il Napoli dopo la vittoria contro l’Eintracht di francoforte. Simpatico siparietto tra Cassano e Bobo Vieri.

Il Napoli continua a fare faville in Europa League e a suscitare l’entusiasmo dei commentatori sportivi. Daniele Adani, ospite della puntata di Bobo TV, ha elogiato l’ennesima vittoria degli azzurri, sottolineando come la squadra partenopea sia ormai un orgoglio italiano. “Gran-de Napoli, grandissima partita”, ha commentato Adani, ammettendo che ormai non ci sono più aggettivi sufficienti per descrivere le prestazioni della squadra di Spalletti.

“Grande Napoli, orgoglio italiano. Grandissima partita l’ennesima. Sarà difficile trovare altri aggettivi per descrivere il Napoli, ma li dobbiamo trovare perché la squadra azzurra li merita. Il Napoli non è più una sorpresa in Europa, ecco cosa vuole dire giocare bene a calcio”.

Ma il Napoli non ha avuto vita facile nella partita contro l’Eintracht Francoforte, nonostante il pieno merito della vittoria. Christian Vieri, commentatore della partita, si è detto “estasiato” dalla prestazione degli azzurri, definendola “Amazing, incredibile, super sonic”. Tuttavia, Antonio Cassano ha voluto scherzare con il collega, ricordando come questi avesse dichiarato in passato che il Napoli soffriva: “Bobo avevi ragione, il Napoli soffriva. “Il Napoli è stratosferico, la prova di Lobotka è stata impressionante”.

Vieri ha risposto scherzosamente minacciando Cassano, mentre quest’ultimo ha elogiato la prova di Lobotka. “Antonio fai il bravo che ti stronco”.

In effetti, il Napoli sta dimostrando di avere una marcia in più in questa Champions League, superando con autorità anche squadre ben più blasonate. La prova di Lobotka, che ha saputo gestire con intelligenza il centrocampo, ne è la dimostrazione. La squadra di Spalletti sembra quindi pronta per fare grandi cose anche in futuro, e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di vedere come andrà a finire la loro avventura in Europa.