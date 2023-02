Adani: “Ho un dato su Kvaratskhelia che è clamoroso. Raggiunge Messi e Neymar”

Lele Adani parla di Kvicha Kvaratkshlelia attaccante del Napoli che va in doppia cifra sia in gol che assist come Messi e Neymar.

L’ex giocatore ai microfoni della Bobo Tv dice: “Devo darvi un dato su Kvaratskhelia che è semplicemente clamoroso e lo ha raggiunto proprio durante la partita con lo Spezia. Il georgiano del Napoli è uno dei 5 giocatori ad aver raggiunto la doppia cifra sia in termini di gol che di assist. Cosa che è riuscita solo a Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry. È qualcosa di veramente incredibile quello che sta facendo il giocatore del Napoli“.

Kvaratskhelia: statistiche gol e assist come Messi e Neymar

Kvaratskhelia fino ad ora in stagione ha segnato 10 gol e messo a referto 12 assist. Qualcosa di veramente incredibile. Anche perché, va ricorda, il georgiano ha solo 21 anni. Inoltre Kvaratkshelia e alla sua prima stagione in Serie A, quindi poteva subire un periodo di adattamento. L’attaccante, invece, si è integrato subito nella squadra di Luciano Spalletti.

Il paragone tra Kvaratskhelia, Messi e Neymar in termini di statistiche stagionali ci sta tutto. L’argentino del Psg ha messo a segno 15 gol e 14 assist fino ad ora, mentre il brasiliano ha segnato 17 gol e 15 assist.

Sicuramente ha ampi margini di crescita, ma già ora è determinante, come dimostrano i suoi numeri. Kvaratskhelia può migliorare sicuramente in termini di personalità e di leadership, ma queste sono doti che si acquisiscono con il tempo e le partite giocate. Basti guardare Osimhen che dopo tre stagioni in Serie A è diventato leader assoluto del Napoli, sia come gol che come carattere.