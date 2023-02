Paverese sicuro: “Napoli in finale di Champions League, vi svelo l’avversaria”

Gigi Paverese ex direttore sportivo del Napoli è sicuro: “La squadra di Luciano Spalletti andrà in finale di Champions League“.

È un Napoli travolgente quello che ha battuto l’Eintracht di Francoforte al Deutsche Bank Stadium. Gli azzurri hanno segnato due gol senza subirne ed addirittura possono restare con l’amaro in bocca, visto che le reti potevano essere molto di più. Kvaratskhelia ha sbagliato un rigore, ad Osimhen è stato annullato un gol in fuorigioco che, con un minimo di attenzione in più, poteva essere regolare. Sempre Kvaratskhelia ha sbagliato un gol davanti alla porta di Trapp. Queste sono occasioni nette che ha avuto il Napoli per segnare.

La forza del Napoli conquista tutti tanto che Paverese dice: “Confesso che ieri ho cenato tranquillamente, senza alcuna tensione, di solito questo non mi accade mai. Ma per come si sta comportando in campionato e in Champions, il Napoli mi dà queste sensazioni bellissime. Peraltro ho cominciato a sognare qualcosa di impensabile in questa stagione già dalla gara d’andata col Liverpool: questa squadra cresce costantemente, giorno dopo giorno gli azzurri dimostrano qualità e attaccamento alla maglia, il Napoli è una famiglia e questo è merito dell’allenato“.

Poi Paverese a Febbra da 90 ha su Vikonos Web Radio ha detto: “Direi che questa sia la loro rivincita, e pure per De Laurentiis: tutti gli davano del pazzo quando disse che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto… La squadra lo scorso anno ha gettato al vento un’occasione che sembrava irripetibile e ora con fame e determinazione ha convinto gli scettici, riavvicinato la gente allo stadio con senso di appartenenza“.

Secondo Paverese il Napoli andrà “in finale di Champions League e la partita di Istanbul sarà disputata contro il Benfica“.