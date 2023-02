Il giornale di Milano attacca De Laurentiis: “Perché deve sfruculiare gli altri?”

Il Giornale si scaglia contro Aurelio De Laurentiis in difesa della Juventus sul caso plusvalenze e delle penalizzazioni.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è finito sotto i riflettori del quotidiano Il Giornale, che ha criticato le sue recenti esternazioni pubbliche. In particolare, il presidente azzurro aveva dichiarato che il Napoli è il club più onesto, senza mai nominare la Juventus, ma il riferimento alle vicende sulle plusvalenze è stato evidente. Il quotidiano milanese non ha apprezzato la polemica e l’ha definita “arrogante”, sottolineando che non è l’unico club a non avere avuto problemi con le penalizzazioni.

Il focus del giornale avrebbe dovuto essere sulla prestazione del Napoli contro l’Eintracht, invece si è concentrato a difesa della Juventus e sulle parole del patron del Napoli. Il quotidiano ha sollevato una inutile polemica che ha scatenato la rivolta degli anti-napoletani e soprattutto del tifo juventino, già ferito a causa delle vicende sulle plusvalenze. Il Giornale critica il presidente azzurro per aver usato l’aggettivo “onesto”, che ha suscitato reazioni negative sui social, chiedendogli poi il motivo per cui debba tirare frecciatine gli altri, visto che il Napoli gli dà già un’infinità di motivi per gloriarsi.

Il quotidiano milanese sottolinea che in materia di plusvalenze non ci sarebbe nessuno in grado di scagliare la prima pietra, e che il presidente De Laurentiis dovrebbe essere consapevole di questo. Il Napoli, comunque, continua a stupire in campo, con una squadra competitiva ed entusiasmante, guidata dal nuovo allenatore Luciano Spalletti.

Il Giornale mette in discussione le parole del presidente De Laurentiis e invita il patron del Napoli a concentrarsi sulle prestazioni della sua squadra, che sta dimostrando di avere grandi potenzialità. Per il giornale milanese, infatti, la competitività del Napoli è un motivo sufficiente per essere orgogliosi, senza dover per forza confrontarsi con gli altri club.

IL GIORNALE ATTACCA DE LAURENTIIS

Ecco cosa scrive il quotidiano Milanese: “Alla fine non è riuscito a resistere. Aurelio De Laurentiis non riesce ad evitare di cadere nel tranello della polemica arrogante, aizzando la rivolta degli anti-napoletani e soprattutto del tifo juventino, già ferito di suo. È bastato un aggettivo (onesto), anzi un superlativo relativo (il più onesto) per scatenare la contraerea del web, e non solo. Fa slittare il piede sulla frizione e va fuori giri, mettendoci il carico: «il Napoli è sempre estremamente competitivo e, soprattutto, il più onesto».

Ecco, passi per “onesto”, anche perché fino a prova contraria (ricordiamoci che anche la procura di Napoli sta indagando su ipotetiche plusvalenze legate alla trattativa con il Lilla per Osimhen) sugli azzurri non pende nessuna condanna, ma perché “Il più onesto”? Come se in un mondo di cannibali, il Napoli fosse l’unica verginella? In fondo non ci risulta che quella di De Laurentiis sia l’unica squadra senza penalizzazioni… E poi, come si sa da tempo, in fatto di plusvalenze ci sarebbe da vedere chi può scagliare la prima pietra… Presidente De Laurentiis, questo Napoli le dà un’infinità di motivi per gloriarsi, perché deve per forza sfruculiare gli altri?”.

I MEDIA A DIFESA DELLA JUVENTUS

Purtroppo esiste un’Italia che proprio non riesce a godere delle vittorie del Napoli, il club azzurro sta dando lustro al martoriato calcio nostrano, ma per certi media la difesa della Juventus, indifendibile a detta dei giudici, è più importante di qualsiasi risultato sportivo. Evidentemente la colpa del Napoli è stata quella di aver interrotto l’egemonia dell’asse Torino-Milano, è questo per alcuni è un affronto imperdonabile.