Un post pubblicato dal pizzaiolo Errico Porzio: “La SSC Napoli è stata denunciata dalla Sony” è diventato virale sui social.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a stupire il pubblico e gli appassionati di calcio in tutto il mondo. L’ultima vittoria contro l’Eintracht Francoforte in Champions League ha fatto il boom di reazioni sui social, tra cui il post del pizzaiolo Errico Porzio, che ha commentato l’ennesimo successo della squadra partenopea sui suoi profili social.

La partita è stata veloce e ricca di cambi di fronte, con un rigore sbagliato da Kvaratskhelia e un palo di Lozano. Nonostante questo, il Napoli ha mostrato grande determinazione e, grazie all’espulsione di Kolo Muani, il Francoforte è rimasto in dieci uomini. La squadra ha poi siglato il gol del 2-0 grazie a Di Lorenzo, preparandosi così ad affrontare con le migliori premesse il ritorno degli ottavi di finale.

Il profilo social delle pizzerie Errico Porzio ha commentato l’ennesimo successo del Napoli in maniera ironica, ma con grande apprezzamento per la squadra partenopea: “Non c’è niente da festeggiare perché saremo penalizzati. Lo dico sempre: replicate ma non imitate. La SSC Napoli è stata denunciata dalla Sony. È un evidente pezzotto della play station!!“. Il post è diventato subito virale ottenendo migliaia di commenti divertiti, e qualche fracciatina velenosa dai tifosi non colorati.

Nonostante le battute d’ironia, il Napoli di Spalletti sta dimostrando di essere una grande squadra, capace di conquistare successi importanti sia in Italia che in Europa. La squadra continua a stupire per il suo gioco veloce e spettacolare, che sta attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio.