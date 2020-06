Victor Osimhen è a Napoli. L’attaccante del Lille è l’obbiettivo numero uno del mercato azzurro. Il nigeriano avrebbe dato l’ok al passaggio.

Il Napoli è sempre più vicino a Victor Osimhen. Il nigeriano in queste ore è a Napoli in compagnia della moglie dell’agente. Secondo quanto appreso in esclusiva da Areanapoli: “al momento il giocatore si trova all’Hotel Britannique al Corso Vittorio Emanuele, dove soggiornerà fino a domani mattina. Ufficialmente il calciatore è arrivato a Napoli per visitare la città.

Alla vista del golfo di Napoli il nigeriano è apparso decisamente sorpreso ed emozionato tanto da definirlo “fantastico”, il sole oggi batte forte sulla città partenopea e lo spettacolo che offre il panorama di Napoli è decisamente irresistibile. In merito al possibile incontro con Giuntoli e Gattuso al momento ci sono versioni opposte, c’è chi afferma che avverrà nelle prossime ore e chi invece riferisce che oggi non ci sarà nessun summit con il club azzurro”. Victor Osimhen potrebbe legarsi al Napoli per cinque anni. Il bomber del Lille, avrebbe già dato da tempo il suo ok al club azzurro. Il patron De Laurentiis tenta una doppia operazione da 100 milioni.

TRATTATIVA NAPOLI-OSIMHEN

Dalla Francia, il quotidiano “La Voix du Nord” fornisce alcuni dettagli sull‘arrivo di Victor Osimhen a Napoli. Secondo il media transalpino, infatti, non ci sono visite mediche in programma con la compagnie partenopea.

“E’ una cosa lontana, c’è tempo“, ha assicurato a “La Voix du Nord” una persona vicina al giocatore e presente in Italia. Il Napoli, secondo il giornale locale, è in pole position per aggiudicarsi il 21enne, ma non si escludono colpi di scena come accaduto nella scorsa estate con Pepè, quando l’attaccante prese alla fine la direzione dell’Inghilterra.

Osimhen è legato al Lille fino a giugno 2024 e nelle ultime settimane, per stessa ammissione del presidente Gerard Lopez, la sua valutazione di partenza di 70 milioni di euro – forte dell’interesse di alcuni club di Premier League – si è notevolmente abbassata (ma dovrà tenere conto del premio di valorizzazione del 15% da versare nelle casse dello Charleroi). La crisi economica provocata dagli effetti dell’emergenza coronavirus a diverse società francesi ha coinvolto pure il Lille e il Napoli, che spera di monetizzare in maniera importante la cessione di Milik – cercato da Juve, Milan e Atletico Madrid e per il quale De Laurentiis continua a chiedere non meno di 40 milioni – è pronto a concretizzare il suo gradimento nelle prossime ore.