Ciccio Graziani snobba il Napoli. L’ex campione del mondofa gli auguri al Benevento neo promosso in A e gli augura di diventare l’Atalata del sud.

GRAZIANI NAPOLI BENEVENTO. L’ex campione del mondo Ciccio Graziani, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Microfono Aperto, programma in onda su Radio Sportiva. Graziani si è soffermato sul momento del Napoli e sulla promozione del Benevento in serie A. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli, dica addio alla Champions. Inutile che ci creda, l’Atalanta ha solo 12 punti di differenza, ma a ben vedere sono tantissimi da recuperare ad una squadra come quella di Gian Piero Gasperini. Anche vincendo lo scontro diretto, il Napoli si porterebbe a -9: sono comunque moltissimi punti. Fossi il Napoli, lascerei da parte il sogno Champions. Difficile l’idea di poterlo raggiungere. Io, insomma, non ci crederei. Contro l’Atalanta giovedì sarà un bel test, un esame di maturità, perché Gasperini fa il calcio più bello d’Italia. Gattuso vorrà giocarsela viso a viso: non mi perderò questa partita per nulla al mondo“.

Ciccio Graziani ha poi aggiunto: “Il Benevento ha fatto una stagione fantastica e gli auguro di diventare l’Atalanta del sud, ma tra la serie A e la serie B c’è un abisso. Il primo obiettivo dev’essere la salvezza“.