Osimhen e Mertens titolari con Milan e Roma: il piano di Gattuso

Victor Osimhen e Dries Mertens si alterneranno nelle sfide con Milan e Roma, due trasferte decisive per la corsa Champions League del Napoli.

Si prevede una staffetta tra Osimhen e Mertens tra le gare col Milan e con la Roma, lo scrive Gazzetta dello Sport. I due attaccanti sono reduci da infortuni, l’ultimo in ordine cronologico il trauma alla testa per Osimhen. Nessuno dei due è in perfette condizioni fisiche e per la prima volta hanno potuto svolgere una settimana di allenamento, non intervallata da partite. Con il rinvio di Juve-Napoli ci sarà la possibilità anche per questi due calciatori di ritrovare la forma migliore, così come deve fare Manolas che dovrebbe restare in panchina col Milan anche se Rrahmani è infortunato.

Con Milan e Roma i protagonisti in attacco saranno Mertens e Osimhen, i due non hanno una condizione “fisica tale da consentire di giocare una partita intera, allora ecco che l’allenatore fa di necessità virtù e proporrà in alternativa gli attaccanti. Infatti dopo la sfida di domani col Milan a San Siro, il Napoli giocherà la domenica successiva all’Olimpico contro la Roma” scrive Gazzetta. Due partite importantissime e molto difficili per la squadra di Gattuso che deve dare un segnale definitivo di risveglio.