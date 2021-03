Milan-Napoli probabili formazioni: Maksimovic titolare, Pioli senza Ibra

Probabili formazioni di Milan-Napoli, Gattuso perde Rrahmani per infortunio, i rossoneri ancora senza Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli di Corriere dello Sport. Nel Napoli si conta l’assenza di Rrahmani, oltre che di Ghoulam (per l’algerino stagione finita ndr), mentre il Milan deve rinunciare ancora ad Ibrahimovic ed ha il dubbio Rebic. Gattuso manda in campo ancora una volta Mertens titolare, anche se Osimhen è pronto ad entrare a partita in corso. In difesa Maksimovic è preferito a Manolas per sostituire Rrahmani nel ruolo di terzino sinistro ci va Hysaj, mentre a centrocampo c’è ancora Demme titolare e non Bakayoko con Fabian Ruiz.

Nel Milan Pioli dà spazio a Leao prima punta sostenuto da Calhanoglu, Saeleamaekers e Krunic. In difesa Recupera Theo Hernandez. Insostituibile Kessie a centrocampo al fianco di Tonali.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Napoli