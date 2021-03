Rrahmani salta la sfida col Milan: Gattuso tiene fuori anche Manolas

Amir Rrahmani salta per infortunio la sfida tra Milan e Napoli di domenica sera alle 20.45, Gennaro Gattuso ha scelto il sostituto.

Sarà Nikola Maksimovic il sostituto di Amir Rrahamani che salta per infortunio la sfida con il Milan. Il giocatore ex Verona stava giocando con continuità al fianco di Koulibaly, anche dopo il recupero di Manolas, ma ora si è dovuto fermare. Rrahamani ha accusato un “risentimento muscolare” e questo lo terrà fuori dalla trasferta di Milano. Gennaro Gattuso è orientato a dare spazio a Maksimovic da titolare e non a Manolas. Il difensore greco punta è recuperato da qualche settimana non sembra essere al meglio della condizione fisica.

Oltre a Rrahamani per la sfida col Milan non ci sarà nemmeno Ghoulam nel reparto difensivo. L’algerino si è dovuto sottoporre ad una nuova operazione al ginocchio, per lui stagione finita. Gennaro Gattuso sta pensando di riportare Hysaj a sinistra, lasciando Mario Rui in panchina. Ancora da valutare invece le condizioni di Hirving Lozano. Il messicano sta recuperando dall’infortunio rimediato con la Juventus e potrebbe tornare tra i titolari, ma sicuramente non giocare titolare nella trasferta di Milano contro i rossoneri di Pioli. Resterà fuori dai convocati anche Andrea Petagna, ancora infortunato.