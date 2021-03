Tuttosport – Lozano resta in dubbio per il Milan, ci sarà cautela

Hirving Lozano è ancora in dubbio per la trasferta con il Milan, il messicano sta recuperando da un infortunio e verrà usata cautela.

Gennaro Gattuso non vuole rischiare una ricaduta per Hirving Lozano ed è ancora in dubbio per la sfida col Milan. Il tecnico del Napoli non vuole ricadute dato che il calciatore sta recuperando dall’infortunio rimediato nella sfida con la Juventus. Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore, mentre Rrahamani resterà fuori dai giochi per un infortunio. ecco quanto scrive Tuttosport: