Ordine su Rabiot: “Da capire se sia No Vax. Vaccino obbligatorio, devono farlo tutti”

Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid 19 e si è diffusa la notizia che sia No Vax, anche se questa informazione non è stata ancora confermata. Sulla questione legata a Rabiot si esprime il giornalista Franco Ordine che dice: “Difficile esprimersi, bisogna innanzitutto capire con certezza cosa sia successo all’interno del ritiro della Francia e se davvero Rabiot sia No-Vax come si sta dicendo“. Altro tema molto dibattuto è quello del vaccino obbligatorio, soprattutto in giornata in cui scatta l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori. Obbligo di certificato verde in che in Italia ha portato anche a delle proteste, come quelle ai porti di Trieste e Genova.

“L’errore è stato politicizzare una questione che riguarda la salute pubblica. Personalmente, sono favorevole all’obbligatorietà per tutti, non solo per i calciatori” dice Ordine che interviene sulla questione Rabiot No Vax e vaccini obbligatori per i calciatori. Nel mondo del calcio si parla molto se obbligare tutti gli atleti a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid 19, ma al momento il tema è solo molto discusso, ma non è stata presa nessuna decisione in merito. L’allerta intorno al problema Covid 19 resta massima anche in Italia, nonostante i numeri in discesa, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri in ospedale e le terapie intensive.