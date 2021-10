Bellinazzo: “Infront può salvare i club in Serie A, ecco l’offerta”

Marco Bellinazzo parla di Infront e dell’offerta fatta alla Serie A che potrebbe andare in soccorso di tanti club in difficoltà. Non è un mistero che tantissime società sono piagate dai debiti. La questione Covid ha toccato anche la Filmauro di De Laurentiis, ma ci sono tante realtà messe molto peggio. La Juventus è sommersa dai debiti e l’Inter in estate ha dovuto fare cessioni eccellenti per far quadrare il bilancio. Secondo Bellinazzo l’offerta di Infront alla Serie A potrebbe portare liquidità importanti nelle casse dei club che devono fare i conti con la crisi. La questione viene discussa già da qualche settimane, ma nei prossimi giorni potrebbe esserci una svolta durante l’assemblea di Lega che deciderà se procedere o meno su questa trattativa.

Infront: offerta alla Serie A, le cifre

“Gli aiuti promessi da Infront? I 330 milioni messi sul piatto da Infront, che fa parte del colosso cinese Wanda Sports, sarebbero fondamentali per tanti club alle prese con problemi di liquidità causati da una cattiva gestione e dalla pandemia. Nella prossima assemblea della Lega si discuterà di questa offerta. Se venisse accettata, Infront diventerebbe advisor fino al 2030 e tornerebbero in ballo i discorsi riguardanti i fondi e il canale della Lega” dice il giornalista del Sole 24 ore, Marco Bellinazzo a Radio Punto Nuovo. L’offerta di Infront sarà valutata dalla Serie A, con i presidenti che cercano liquidità in qualsiasi modo. Il progetto Superlega di Agnelli non è decollato, nonostante la battaglia con la Uefa di Ceferin sia ancora più che aperta. Barcellona, Real Madrid e Juventus sono convinti che quella sia ancora l’unica strada per trovare la luce in fondo al tunnel. La Uefa, invece, si sta opponendo con forza al format proposto da queste tre grandi società, trovando alleati potenti come ad esempio il Psg ed il Manchester City.