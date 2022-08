Sky: Navas, in settimana si chiude. Ronaldo? Napoli non smentisce”

La trattativa Napoli-Navas si chiude la settimana prossima, lo annuncia l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

NAVAS-NAPOLI-CALCIOMERCATO. Il giornalista delle reti Sky Gianluca Di Marzio annuncia l’arrivo di Navas al Napoli e riporta le ultime sul possibile approdo in maglia azzurra di Cristiano Ronaldo.

Keylor Navas al Napoli: Le ultime

“Il Napoli lavora per il ruolo di portiere e continua a trattare con il Psg per Keylor Navas. C’è fiducia, da parte degli azzurri, nell’arrivo del portiere. La trattativa per il costaricano potrebbe concludersi all’inizio della prossima settimana.

Con i parigini si discute anche della cessione di Fabian Ruiz. Il Napoli vorrebbe più di 20 milioni di euro per coprire l’ingaggio di Navas.

Da capire il futuro di Meret, l’arrivo di Navas completerebbe un mercato in entrata assai ricco per il Napoli, che ha regalato a Spalletti giocatori come Ndombelé, Sirigu, Raspadori, Simeone, Kim, Olivera e Kvaratskhelia, subito decisivo nelle prime due giornate di Serie A“.

Ronaldo, Mendes apparecchia la trattativa

“Il Napoli non ha smentito le voci sui Ronaldo è si è spinto a chiedere 130 milioni per Osimhen. La sensazione è che a 100 più il prestito pagato di Cristiano Ronaldo, si può chiudere.

Al momento non c’è nessuna trattativa e in queste ore il procuratore di Osimhen si è affrettato a chiarire che non ci sono colloqui con lo United e che il giocatore vuole rimanere per giocare in Champions.

Questo forse per il fatto che è infastidito dal fatto che Jorge Mendes sta apparecchiando la trattativa senza coinvolgere anche gli altri protagonisti”.