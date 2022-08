Sky – Modugno: “Navas c’è fiducia, affare davvero complicato”

Il Napoli attende di sbloccare la trattativa per Keylor Navas, secondo quanto riferisce Francesco Modugno di Sky c’è fiducia per la chiusura. Prendere un portiere che percepisce 9 milioni di euro a stagione non è affatto semplice. Lo sa bene il Napoli che da settimane sta portando avanti la trattativa ma non riesce ancora a chiuderla definitivamente.

Secondo Francesco Modugno: “Il dialogo va avanti, ma restano delle difficoltà che sono evidenti. Navas percepisce 36 milioni di euro lordi con il contratto biennale che ha ancora un essere con il PSG. Quindi è ovvio che ci siano molte complicazioni. Resta comunque una latente fiducia nella società azzurra di poter chiudere la trattativa“. Intanto PSG e Napoli portano avanti anche la trattativa per Fabian Ruiz. Lo spagnolo può trasferirsi in Francia e nelle ultime ore il club transalpino sta liberando Herrera, questo può dare ancora più spinta alla chiusura dell’affare.