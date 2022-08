Fabian Ruiz al Psg: ci siamo, Giuntoli altra operazione da applausi

Il Napoli sta per chiudere il trasferimento di Fabian Ruiz al Psg, accordo economico trovato con il club francese. Una doppia trama di mercato quella che sta portando avanti il Napoli che conta di avere Keylor Navas in Italia nel week end. Cristiano Giuntoli ci ha lavorato da tempo ed ora sta portando a termine questa trattativa molto complicata, quanto affascinante, con il Psg, club con cui gli azzurri hanno un ottimo rapporto.

Calciomercato: Fabian al Psg

La trattativa che porta lo spagnolo in Francia è un colpo da maestro, perché Fabian poteva liberarsi a zero al termine della stagione e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Inoltre la volontà del giocatore era di giocare con il Napoli fino alla scadenza naturale del contratto e poi tornare in Spagna. Ma il Napoli ha minacciato di farlo restare sempre in panchina, facendogli perdere la possibilità di non giocare i Mondiali e di fatto nelle prime due giornate Fabian non è stato convocato. Anche per questo si è sbloccata la trattativa per Fabian. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Calda l’altra trattativa con il Psg, quella di Fabian Ruiz: si attende anche in questo caso da un momento all’altro la fumata bianca. La squadra parigina sta cominciando a sfoltire l’organico a centrocampo, operazione necessaria per poter poi piazzare l’affondo con Navas: lo spagnolo Herrera ha rescisso il contratto con il Psg ed è pronto a firmare con l’Athletic Bilbao. In uscita anche Paredes, nel mirino della Juve. Il Psg liberatosi di ingaggi pesanti può quindi effettuare il colpo, vicina la convergenza sulla cifra da corrispondere al Napoli che era partito da una valutazione iniziale dello spagnolo di 30 milioni. Momenti decisivi anche per questa trattativa, una settimana calda su questi due fronti, le ultime due operazioni sulle quali il Napoli sta lavorando per la chiusura“.