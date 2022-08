Moratti: “Kvaratskhelia è un fenomeno, ma dove lo ha pescato il Napoli? Ronaldo come Eto’o”

Massimo Moratti ex presidente dell’Inter è rimasto stregato da Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno georgiano del Napoli.

KVARARATSKHELIA-MORATTI-NAPOLI. Massimo Moratti ex patron dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo:

“Khvicha Kvaratskhelia? Questo è un fenomeno, ma dove lo hanno pescato?! Come hanno fatto a prenderlo? Nessuno si aspettava che fosse così forte e che potesse segnare subito tanti gol. Vanno fatti i complimenti alla società partenopea per aver centrato un acquisto così importante”.

RONALDO-NAPOLI

“Il Manchester United pronto ad offrire 120 milioni più Cristiano Ronaldo per Victor Osimhen? E’ tantissimo, caspita! Come fai a dire di no?! L’operazione andrebbe chiusa subito, ma non penso che ciò che si legge sia del tutto vero. Sarebbe bellissimo, un super progetto. Mi sembra di rivedere l’operazione che capitò a me col Barcellona per Samuel Eto’o: sono offerte alle quali puoi solo dire di sì”.

CAMPIONATO

“Una favorita per lo Scudetto? Spero vada all’Inter, ovviamente, anche se ho visto giocare bene, molto bene, il Napoli di Luciano Spalletti. Tenere su tutti i giovani è anche un modo per difendersi. In fondo è anche vero: manca un po’ di esperienza, ma questo Napoli gioca in maniera talmente divertente da renderlo interessantissimo. stiamo a vedere quanto regge, però è una gran squadra”.