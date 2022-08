Champions League, il calendario: Napoli debutto in casa con il Liverpool

Il calendario del Napoli per la Champions league, gli azzurri cominciano al Maradona il 7 settembre contro il Liverpool.

Il calendario della Champions league del Napoli comincia in casa contro il Liverpool. Gli uomini allenati da Luciano Spalletti il 7 settembre sfideranno la compagine di Klopp al Maradona. Il Napoli ritrova la Champions League dopo due anni di assenza.

Nella passata stagione hanno disputato infatti l’Europa League e il loro cammino si è interrotto ai sedicesimi di finale contro il Barcellona. Il calciomercato ha modificato notevolmente la formazione partenopea. Sono andati via alcuni pilastri come Insigne (Toronto), Koulibaly (Chelsea) e Mertens (Galatasaray) e con ogni probabilità lascerà anche Fabian Ruiz, che interessa al PSG. C’è stato inizialmente un forte disappunto dei tifosi nei confronti di De Laurentiis che però ha risposto presente con numerosi acquisti di qualità.

Su tutti Kvaratskhelia, che ha fatto impazzire i tifosi nelle prime due gare ufficiali. Il Napoli sogna in grande anche in Italia ma anche in Europa. Il girone A è tutt’altro che agevole e vedrà gli azzurri di Spalletti sfidare Ajax, Liverpool e i Rangers di Glasgow. Di seguito tutte le info da conoscere sugli impegni europei di Di Lorenzo e compagni.

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE A: IL CALENDARIO DEL NAPOLI

Prima giornata: 7 settembre, ore 21 Napoli-Liverpool

Seconda giornata: 13 settembre, ore 21 Rangers-Napoli

Terza giornata: 4 ottobre, ore 21 Ajax-Napoli

Quarta giornata: 12 ottobre, ore 18.45 Napoli-Ajax

Quinta giornata: 26 ottobre, ore 21 Napoli-Rangers.

Sesta giornata: 1 novembre, ore 21 Liverpool-Napoli

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE A: DOVE VEDERE I MATCH IN TV E LIVE STREAMING

Sky trasmetterà 121 partite sulle 137 totali della Champions League 2022/23. Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW. Le altre 16 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Altrimenti, 104 partite sono su Infinity+, a cui si può accedere anche grazie al pacchetto TimVision Calcio e Sport di Tim. Infine, Mediaset in chiaro mostrerà 16 partite: la migliore del martedì e altre della fase ad eliminazione diretta, compresa la finale. Queste ultime saranno a disposizione anche in streaming su Mediaset Play.