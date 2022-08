Ronaldo si offre al Napoli, la controproposta di De Laurentiis

Mendes offre Cristiano Ronaldo al Napoli, Aurelio De Laurentiis risponde all’agente con una controproposta.

Cristiano Ronaldo a 37 anni si è messo in testa di voler indossare la maglia del Napoli. Accontentare CR7 non sarà semplice, il potente procuratore Jorge Mendes vanta ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis ma non basta. Il patron del Napoli non è uno che si lascia facilmente intimorire, ne sa qualcosa il compiano Mino Raiola.

De Laurentiis non ha chiuso la porta all’arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli, ma come riporta il quotidiano la Repubblica, ma ha dettato delle condizioni chiare e non trattabili, spiegando che per comprare Osimhen servono almeno 130 milioni. Ma non basta: il Manchester United si dovrà accollare anche una fetta sostanziosa dello stipendio di Cristiano Ronaldo (fino al 75 per 100), oltre a cederne gratis il cartellino a De Laurentiis. O così o niente, è stato infatti molto esplicito il presidente, che si trova nelle condizioni ideali per dirigere le operazioni.