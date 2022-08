Bargiggia: “De Laurentiis vuole 150 milioni per Osimhen. Fabian al Psg, ci sono novità”

Paolo Bargiggia esperto di calciomercato parla del Napoli e delle cessioni di Fabian Ruiz al Psg e di Victor Osimhen al Manchester United. La notizia che sta facendo il giro d’Europa da ieri sera è il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli, con conseguente cessione di Osimhen al Manchester. Una prospettiva clamorosa, ma che da molti organi di informazione e non solo, viene definita possibile.

Ecco le ultime novità di calciomercato di Bargiggia: “Entrata oggi nel vivo la trattativa tra Napoli e PSG per Fabian Ruiz. Chiesti 30 milioni per chiudere a 25. Su Cristiano Ronaldo Mendes continua ad offrirlo nonostante i primi rifiuti. Adesso si è impegnato per portare una proposta dello United di 150 mln per Osimhen“.