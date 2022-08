Rai e Radio Ufficiale: “Osimhen al Manchester, De Laurentiis chiede tantissimo. Ronaldo al Napoli, le ultime”

Aurelio De Laurentiis chiede molto più di 100 milioni di euro per cedere Victor Osimhen al Manchester United e prendere Cristiano Ronaldo. Arrivano ulteriori notizie sull’affare che fanno capire come il presidente del Napoli sia disposto a chiudere la trattativa solo ad una condizione estremamente vantaggiosa per il club azzurro.

Ciro Venerato della Rai fa sapere che il Napoli chiede “centoventi milioni di euro per la cessione di Osimhen al Manchester United, con il club inglese che deve pagare anche l’intero stipendio di Ronaldo se vuole spedirlo in Italia a giocare in prestito. Spalletti rimpiazzerebbe Osimhen con Simeone, con Ronaldo che gioca sottopunta in un 4-2-3-1, non arriverebbe un altro attaccante“. Da sottolineare che in quel ruolo, quello di sottopunta che cita Venerato, il Napoli ha investito qualcosa come 35 milioni di euro per prendere Raspadori, quindi sembra veramente strano che voglia lasciare l’ex Sassuolo in panchina per gran parte della stagione. Anche se Raspadori può giocare pure esterno, ma il suo ruolo è quello sulla trequarti o seconda punta.

Ronaldo al Napoli: le notizie della Radio Ufficiale

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli converge con la Rai sul prezzo che chiede De Laurentiis per Osimhen: “Il presidente del Napoli non si accontenta di 100 milioni di euro, ma ne chiede almeno 130 al Manchester United, che dovrebbe pagare anche il 75% dello stipendio del giocatore” va ricordato che Ronaldo ha già ricevuto due mensilità dal Manchester, quindi circa 4 milioni di euro. Dalla Radio Ufficiale ritornano su Osimhen e danno ulteriori dettagli: “Il Manchester United può offrire la nigeriano un ingaggio da 12 milioni di euro. Ma uno dei condomini di Osimhen ci fa sapere che 20 giorni fa è stato fatto tutto l’arredamento nuovo a casa del giocatore del Napoli“.